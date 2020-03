Dois concertos gratuitos no Dia Internacional da Mulher

OSBA - No Dia Internacional das Mulheres, 08 de Março, a Orquestra Sinfônica da Bahia recebe a soprano Carla Cottini como solista convidada do primeiro concerto da Série Manuel Inácio da Costa da Temporada 2020. O concerto, que tem regência do maestro Carlos Prazeres, será realizado na Igreja de São Francisco, no Largo Terreiro de Jesus, no Pelourinho, às 18h, e traz um programa com trechos de grandes óperas dos seguintes compositores: W. A. Mozart (1756-1791), G. Puccini (1858-1924), C. W. Gluck (1714-1787), V. Bellini (1801-1835) e G. F. Händel (1685-1759). A entrada é gratuita e está sujeita a lotação do espaço.

NEOJIBÁ - Neste domingo, 8 , o Neojiba dá início às comemorações pelos 250 anos de nascimento de Ludwig van Beethoven, o compositor alemão que mudou para sempre a forma como fazemos e ouvimos música. A primeira apresentação do Beethoven 250 - que também abre a programação do Neojiba em 2020 - será gratuita, no Parque do Queimado, na Liberdade, às 11h e terá um quarteto e dois solistas.O quarteto italiano Shaborùz, o violista italiano Edoardo Rosadini e o pianista turco Mertol Demirelli irão executar duas obras do compositor alemão: o Quarteto de cordas nº 2 em Sol Maior, op. 18 nº 2 e o Concerto para Piano nº 4 em Sol Maior, op. 58, em versão para piano e quinteto de cordas.