Dois corpos são resgatados de açude e barragem na Bahia

Dois corpos foram resgatados por mergulhadores do 13º Grupamento de Bombeiros Militar. As recuperações aconteceram na segunda e terça-feiras (3) e (4). Um corpo estava no açude do Sohe localizado no distrito de Igara, município de Senhor do Bonfim e o outro na barragem do Aipim, em Bananeiras, na cidade de Antônio Gonçalves.

Mesmo estando em locais diferentes os corpos estavam numa profundidade de cerca de 15 metros e os bombeiros utilizaram o método de busca circular e semicircular. Após o resgate os dois corpos foram deixados sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificações e demais procedimentos legais.

O Corpo de Bombeiros Militar a Bahia (CBMBA) alerta os cidadãos a tomarem algumas precauções ao banhar-se em locais como rios, lagos e praias. É importante que sigam as orientações dos guarda-vidas e não tomem banho em locais impróprios, também é fundamental que estejam com bóias. Além disso a água não deve estar acima do umbigo.