Dois detentos fogem de presídio em Paulo Afonso; cúmplice é preso após perseguição

Dois detentos fugiram do Conjunto Penal de Paulo Afonso, no norte da Bahia, durante o domingo (5). De acordo com a TV Bahia, eles foram identificados como Gilmar Souza da Silva e Leandro Salvador de Melo, mais conhecido como Dodô. Ambos cumpriam pena por homicídios no município.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após uma movimentação suspeita no entorno do conjunto penal. No local, agentes encontraram dois carros e uma moto. Foi quando os suspeitos notaram a presença da PM e fugiram em velocidade.

Durante a perseguição, houve uma batida, e um homem que dava suporte à fuga foi preso. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola, dois carregadores de munição, 38 munições, um celular e 170 reais.

Os policiais chegaram a encontrar o motociclista, mas ele conseguiu fugir a pé. Até a publicação desta matéria, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado (Seap) não informou se os detentos já tinham sido, ou não, encontrados.