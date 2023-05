Dois dias após anúncio de término, Susana Werner e Júlio César reatam

Dois dias depois do anúncio do fim do casamento, Susana Werner e Júlio Cesar reataram. Nesta terça (23), a modelo usou as redes sociais para dizer que eles foram "precipitados" ao decidir pelo fim do casamento de 21 anos.

“Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família”, disse Susana.

O fim do casamento foi anunciado no domingo. Susana disse que era uma decisão de "comum acordo". Depois, ela ainda fez um post agradecendo as mensagens que recebeu. "Pessoal, está tudo bem. A gente se ama! A gente só não fala mais a mesma língua e temos objetivos diferentes. Obrigada por tanto carinho comigo, com ele... Aliás, com toda a nossa família", disse em um stories.

Susana e Júlio são pais de Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17.