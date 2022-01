Dois dias após sair do BBB, Luciano testa positivo para a covid-19

Dois dias após ser eliminado do BBB 22, o dançarino Luciano Estevan testou positivo para a covid-19. A informação foi divulgada pela apresentadora Ana Clara, durante o programa "Fora da Casa BBB", na noite dessa quinta-feira (27).

Luciano ia participar do programa que semanalmente vai receber o eliminado e outros convidados para repercutirem os últimos acontecimentos na casa. "Gente, olha... Infelizmente o Luciano testou positivo para covid. A gente tem todas as normas de segurança aqui na Globo e ele testou positivo, então não pôde estar presente aqui com a gente nos estúdios hoje. Luciano, um beijo e boa recuperação para você", disse Ana.

Em seus stories, Luciano garantiu que está bem e que não apresenta sintomas da doença. "Eu vou cumprir a quarentena aqui no hotel e depois vou fazer um exame PCR", contou. Luciano está com a namorada, Fabíola.

Após ser eliminado do BBB, Luciano participou da live do eliminado, com Rafa Kalimann. Já na quarta-feira, Luciano esteve com Ana Clara e Bruno de Luca no "BBB - A Eliminação". A agenda do Luciano também contemplou uma gravação com Paulo Vieira, para o quadro "Big Terapia".