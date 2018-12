Dois discos inéditos de Beyoncé surgem misteriosamente na internet

Que Beyoncé tem o costume de lançar seus trabalhos de surpresa na internet não é novidade para ninguém, mas o fato é que desta vez não se sabe ainda ao certo se a artista ou sua equipe têm algum envolvimento com os dois álbuns inéditos lançados em todas as plataformas de streaming e retirados logo em seguida. Intitulados “Have Your Way” e “Back Up, Rewind”, os materiais contava com músicas inéditas sob o nome de Queen Carter. A artista e sua equipe ainda não se pronunciaram sobr e o ocorrido. Segundo o jornal The Guardian, o Spotify e a Apple Music também não informaram o que aconteceu.

Cada disco contava com 10 músicas, algumas regravações inéditas e faixas bônus de beyoncé e até músicas descartadas. Uma das faixas regravadas foi “Hollywood”, que integrou o disco “Kingdom Come (2006)”, de Jay-Z. O material também conta com "Crazy Feelings” de 1999 que integra o disco “Da Real World”, da rapper Missy Elliot's. E ainda “After All is Said and Done” onde Beyoncé canta o refrão em um dueto com Marc Nelson para a trilha sonora do filme “O Melhor Homem”.

Beyoncé não é a primeira a sofrer com vazamentos como esse em plataformas de Streaming, aind anesta semana a nova sensação do R&B da música americana, SZA, indicada ao Grammy no ano passado acabou tendo um 'disco' com nove canções inéditas liberadas nas plataformas digitais. 'Cometrhu' tinha duas parcerias de SZA em parceria com Kendrick Lamar e chegou a ficar algumas horas nos catálogos do Spotify e Apple Music.

No entanto, os representantes da cantora esclareceram a situaçãopor meio do twitter: “Não há um novo álbum da SZA. Canções antigas foram roubadas e vazadas. No momento, estamos corrigindo o problema. Por favor, sinta-se à vontade para continuar curtiindo o Ctrl até o próximo álbum estar pronto”, escreveram.