Dois em cada três empreendedores querem aprender sobre como vender na internet

O processo de digitalização das atividades produtivas que se acelerou após a pandemia deve se manter nos próximos anos. Agora em 2023, 64% dos pequenos e médios empreendedores online desejam aprender mais sobre estratégias para vender na internet, de acordo com a NuvemCommerce, pesquisa o e-commerce e empreendedor brasileiro, realizada pela Nuvemshop.

A pesquisa indica que entre os principais planos estão ações relacionadas ao comércio eletrônico. Os empreendedores indicam que expandir o portfólio da loja também é uma das suas prioridades (36%), além de ampliar canais de vendas online (33%). Eles também enxergam um horizonte de expansão de sua atuação: cerca de 16% dos empreendedores desejam contratar mais pessoas para o time.

“Para crescer neste ano, os empreendedores digitais precisam expandir seus canais de venda ou integrar canais de venda que já possuem. Investir em ferramentas de automação de marketing e atendimento, novos gateways de pagamento e checkout facilitado são boas estratégias para aumentar as taxas de conversão de vendas e profissionalizar ainda mais as lojas virtuais, o que colabora para o aumento do faturamento”, comenta Guilherme Pedroso, diretor geral da Nuvemshop no Brasil.

Toda a comunicação que é feita voltada para a internet é chamada de marketing digital. A publicitária Louise Cardeal, estrategista de conteúdo digital, lembra que os empreendedores de menor porte costumam contar com verbas menores para investimentos em marketing e muitos sequer conseguem ter um orçamento para isso. “Nem sempre é possível contratar um consultor, que vai fazer todo o serviço, que vai ajudar a empresar a melhorar o seu desempenho nas redes”, avisa. “Quando se é pequeno, o capital de giro é suficiente apenas para cuidar das próprias contas. É muito o empresário cuidando de tudo”, explica.

“O marketing digital é como um outdoor direcionado, porque te permite ser mais assertivo e alcançar um público mais direcionado”, destaca a publicitária. Segundo ela, mesmo quem não consegue dispor de um serviço externo de marketing pode aproveitar as vantagens do mundo digital se aprender a utilizar as ferramentas que as plataformas já oferecem.

Sabendo utilizar as redes sociais, é possível disponibilizar os canais de contato com a empresa, um mapa para ajudar os clientes a chegarem, horário de funcionamento, além da possibilidade de conhecer melhor o perfil do seu público a partir do uso que ele faz das redes sociais.

Para Louise, um dos passos mais importantes para aproveitar o potencial do mundo digital passa por uma disciplina na hora de produzir os conteúdos. “Se for possível postar algo todo dia, bom. Mas se não, tudo bem, desde que se estabeleça uma rotina, para que as pessoas saibam quando irão encontrar algo novo no espaço e criar um hábito de visitar”, diz.

“As redes sociais criam uma oportunidade muito interessante para os pequenos negócios, que é a possibilidade de interagir facilmente com os clientes. Se a pessoa quer entrar em contato com você, ela vai responder algum post seu ou enviar uma mensagem diretamente”, exemplifica. Para a estrategista de conteúdo digital, é importante que o empreendedor crie estratégias para responder com agilidade, sempre que for demandado.

Uma ferramenta gratuita que pode trazer diversos benefícios é o Whatsapp Business, onde é possível criar um catálogo, com fotos dos produtos, e quando a pessoa for entrar em contato, vai encontrar o horário de atendimento, como chegar, além da possibilidade de selecionar e colocar no carrinho os produtos desejados. “Uma coisa que faz muita falta no mercado é a difusão destas informações, que podem ajudar tanto os pequenos, mas que eles desconhecem às vezes”, diz.

Renan Vargas, diretor geral da Páprica Comunicação, enxerga tendências de renovação para o mercado de marketing digital este ano. Melhorias em ferramentas, novas adaptações e transformações nas redes e até mudanças no comportamento de usuários devem levar a novos olhares sobre o processo, acredita.

“Algumas ações que antes pareciam riscos estão se solidificando como concretas, e com resultados significativos”, destaca. Ele destaca a necessidade de ter cuidado na relação com os usuários. Avaliações, comentários, interações e outras ações que devem ser valorizadas por fazem os clientes confiarem cada vez mais nas empresas, defende. “O compartilhamento desses conteúdos é uma das possibilidades de aproveitá-los a seu favor, bem como estimular usuários a interagir com a marca”, explica.

Tendências para o e-commerce em 2023

1- Live Commerce: as vendas via transmissões ao vivo nas redes sociais, que aliam entretenimento ao e-commerce, são cada vez mais populares, inclusive entre PMEs.

2- Atendimento automatizado: por meio de chatbots integrados à loja virtual e aos aplicativos de mensagens, o lojista otimiza o atendimento e aumenta a conversão de vendas.

3- Pix e Pix Parcelado: o Pix é um dos meios de pagamento que mais cresceu no e-commerce. Uma tendência é oferecer a compra parcelada pelo Pix por meio de integrações com empresas especialistas.

4- Checkout facilitado: possibilita menos etapas até a finalização da compra e aumenta a taxa de conversão. As soluções mais avançadas no mercado oferecem a opção de salvar dados de compra e de checkout apenas com código de verificação, como o Nuvem Pay da Nuvemshop.

5- Terceirização de estoque (fulfillment): permite que a loja otimize o estoque e delegue a expedição para empresas parceiras. Trata-se de outra tendência, principalmente para lojas que enviam milhares de pedidos e têm operações complexas.

6- Gateways de pagamento: investir em uma boa integração é fundamental para diversificar formas de pagamento via cartão, Pix, boletos e carteiras digitais. É preciso estar atento aos gateways com os melhores prazos de recebimento e taxas de transação.

7- ERP para e-commerce: por meio do ERP, as informações da empresa se concentram em um único sistema, ao integrar departamentos, otimizar o tempo e reduzir riscos e erros em pedidos. Integrado à plataforma de e-commerce, ajuda a gerir pedidos em diferentes canais de venda, compra de mercadorias e fluxo de caixa com dados.