Dois espetáculos em fim de temporada para curtir pelo YouTube

Saúde mental e questões de gênero são temas de dois monólogos que encerram temporada nesta quarta-feira (31): A Última Live e Medeia em Carne Viva. Os dois espetáculos – o primeiro com o ator Danilo Cairo e o segundo com atriz Andréa Fábia – terão transmissão gratuita pelo YouTube, às 20h e às 19h respectivamente, seguida de bate-papo com convidados.

Tendo o suicídio como mote, A Última Live questiona qual é o sentido da vida e fala sobre a morte no texto adaptado da obra O Último Capítulo, de Machado de Assis (1839-1908). A montagem que celebra os 15 anos do grupo Toca será seguida de um debate com psicoterapeutas sobre temas como luto, redes familiares e consciência emocional. Nesta edição, participam Tita Matos e Carlos Linhares.

Já Medeia em Carne Viva aborda temas como desigualdades de gênero, machismo e violência doméstica. A intercalar performance dramática ambientada em uma cozinha com um papo interativo, Andréa busca refletir sobre a opressão atemporal do feminino no monólogo baseado no texto Medeia, clássico do poeta grego Eurípedes. A apresentação será seguida de bate-papo com a equipe técnica.

Os dois espetáculos têm apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Serviço

O quê: A Última Live - Espetáculo teatral + bate-papo com Tita Matos, que fala sobre luto e família, e Carlos Linhares, que conversa sobre finitude e eternidade

Quando: Quarta-feira (31), às 20h

Onde: YouTube (Canal Toca Criações Artísticas)

Gratuito

O quê: Medeia em Carne Viva - Espetáculo teatral + bate-papo

Quando: Quarta-feira (31), às 19h

Onde: YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC_d0I-2dZRq1zSZ_FaAjg5w) Instagram (medeiaemcarneviva) e Facebook (@MedeiaEmCarneViva)