Dois estudantes baianos se classificam para os Jogos Escolares Sul-Americanos

Quase 6 mil estudantes de 12 a 14 anos, de diferentes estados do país, disputaram os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que terminaram no dia 15, no Rio de Janeiro. E a delegação da Bahia colheu bons frutos.

Além de medalhas conquistadas nas quatro séries da competição (dividida em Ouro, Prata, Bronze e Cobre), dois atletas do estado garantiram vaga nos Jogos Escolares Sul-Americanos, que este ano terá sua 26ª edição disputada em Brasília, de 3 a 10 de dezembro

Os dois baianos classificados para os Jogos do continente foram Pedro Vinícius, no wrestling, e Gabriel, no judô. Ao todo, houve competição em 17 modalidades, como ginástica artística, futsal, basquete, ciclismo, natação, atletismo, judô, karatê, taekwondo, xadrez e vôlei, entre outros.

A delegação baiana foi composta por 191 estudantes, que representaram 45 unidades de ensino - sendo 25 das redes púbicas e 20 da rede privada. Além deles, 45 professores e 15 dirigentes representaram o estado.