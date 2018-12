Dois homens morrem e um fica ferido em atentado no Subúrbio

Dois homens morreram e um ficou ferido durante um atentado na Rua Almeida Brandão, em Itacaranha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã deste domingo (2).



Emerson Fernandes Ferreira, 24 anos, e um homem de identidade ainda ignorada não resistiram aos tiros e morreram no local, que fica em frente à estação de trem. A terceira vítima, um jovem de 23 anos, ficou ferida e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Policiais da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram informados via Cicom do crime. De acordo com a PM, o crime aconteceu por volta das 10h20 e não foram localizados suspeitos. Ao chegar no local, a equipe realizou o isolamento da área e solicitou os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção dos corpos. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas. A investigação será feita pela Polícia Civil.