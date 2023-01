Dois homens morrem em troca de tiros com a polícia no Centro Histórico de Salvador

Dois homens morreram em confronto com policiais na noite de segunda-feira (2), no Centro Histórico de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, eles foram flagrados na rua JJ Seabra a bordo de um carro roubado, que tinha placa adulterada.

Um dos suspeitos teria sido atingido durante a ação, enquanto os outros dois fugiram. Desses, um segundo foi alcançado por uma guarnição da Polícia Militar. Ele teria resistido à prisao, e foi ferido no confronto.

Ambos os feridos foram socorridos ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram. O terceiro envolvido está sendo procurado.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou a apuração do caso.