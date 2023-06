Dois homens são baleados em Camaçari; um deles buscou socorro em academia

Dois homens foram baleados na noite da terça-feira (6), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Uma das vítimas chegou a correr para dentro de uma academia ao fugir da violência.

O crime aconteceu na localidade da Gleba, por volta das 20h. Os suspeitos, que estavam em um carro vermelho, ainda não foram identificados.

O homem que buscou socorro na academia recebeu primmeiros socorros no local, com ajuda de um aluno. A perna dele foi imobilizada com ajuda de uma vassoura.

Depois, ele foi levado para o Hospital Geral de Camaçari (HGC). Não há detalhes sobre o estado de saúde dele, nem do outro baleado, que também foi levado para a unidade.

A academia é do ex-jogador do Bahia Fausto, que falou do assunto nas redes sociais. "Os tiros não foram na academia. O atingido se deslocou até lá para encontrar socorro e foi levado ao hospital por um de nossos alunos".

O caso será investigado pela 18ª Delegacia.