Dois homens são encontrados mortos em banheiro de ginásio na Bahia

Dois homens com marcas de tiros pelo corpo foram encontrados, já sem vida, no banheiro de um ginásio de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, no último sábado (28).

Uma das vítimas é Rodrigo Santos da Silva, de 30 anos. A outra ainda não foi identificada. As informações, são da Polícia Civil. Os corpos foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia.

A autoria e motivação do crime serão apuradas pela Delegacia Territorial (DT/Mata de São João).