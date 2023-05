Dois homens são mortos e casal que voltava da igreja é baleado em tiroteio em Itapuã

Já no fim da segunda-feira (8), por volta das 23h, um tiroteio assustou moradores da Rua da Mangueira, na localidade conhecida como Km17, no bairro de Itapuã. De acordo com moradores, homens chegaram ao local e efetuaram diversos disparos. A ação deixou dois homens mortos, sendo um identificado como Bruno de Jesus Silva, 21 anos.

A outra vítima, no entanto, ainda não teve sua identidade descoberta. Além das duas vítimas fatais, o tiroteio deixou baleados Edcreusa Silva da luz, 42, e o seu esposo, nomeado apenas como Valmir pela Polícia Civil. Os dois estariam voltando de um culto da igreja que frequentam, segundo informações iniciais.

Enquanto Edcreusa foi regulada para o Hospital Geral do Estado (HGE), Valmir teria sido socorrido para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas. A polícia não deu mais detalhes de onde os dois teriam sido feridos, mas garantiu que o casal não corre risco de morte.

A reportagem foi até a Rua da Mangueira na manhã desta terça-feira (9), constatou a presença de diversas manchas de sangue no chão. Pessoas que moram no local e preferiram não se identificar afirmaram que o alvo seria Bruno, mas não souberam dizer quem era o outro homem morto e se ele também estaria sendo procurado pelos homens que chegaram atirando.

Marcas de sangue na Rua da Mangueira (Arisson Marinho/CORREIO) Rua da Mangueira (Arisson Marinho/CORREIO) Rua da Mangueira (Arisson Marinho/CORREIO)

Marcas de sangue na Rua da Mangueira (Arisson Marinho/CORREIO) Rua da Mangueira (Arisson Marinho/CORREIO) Rua da Mangueira (Arisson Marinho/CORREIO)

"Ele [Bruno] tinha envolvimento com o tráfico de drogas, a gente sabe. Nós conhecemos ele e sabíamos que estava aqui. Agora, o outro cara eu nem sei quem é e se morreu também por conta disso", conta um morador. "O estranho é que, enquanto um caiu aqui na esquina da padaria, o outro morreu ali mais para frente da rua, bem perto do armarinho que tem aqui", relata outra moradora, que também prefere não dizer o nome por medo de retaliações do tráfico.

Apesar de não saberem quem eram os alvos e o porquê da ação criminosa na rua, os moradores não titubearam a relatar que muitos disparos foram efetuados ao longo de toda a ação. "Foi muito tiro, não parou rápido como acontece às vezes. Quem fez isso veio para não deixar chance de que ninguém escapasse. Era um seguido do outro, parecia até aquelas armas metralhadoras disparando pelo que consegui ouvir lá de casa porque a gente ainda estava acordado", diz o morador.

"Até agora de manhã o pessoal estava catando a quantidade de cápsula de bala em frente ao armarinho porque foram muitas espalhadas no chão. Tanto que o pessoal da igreja que foi ferido não tinha nada a ver com a história e não teve nem como correr para não acabar sendo atingido também. Muita sorte que eles estão fora de risco", afirma uma outra moradora.

As fontes ouvidas pela reportagem não souberam informar onde morava o casal e nem a Igreja de onde estavam retornando quando acabaram no meio de um tiroteio. No Menandro de Farias e no HGE, não foram encontrados familiares que pudessem falar sobre o caso.