Dois homens são presos por estupro de vulnerável em Feira

A Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) de Feira de Santana deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a Operação Caminhos Seguros, para cumprimento de mandados. Dois homens foram presos.

Um deles, de 66 anos, é suspeito de estuprar a neta e outra garota, de 12. Os abusos foram praticados no ano de 2020. O outro alvo, de 43 anos, é acusado de ter abusado de uma sobrinha. Ele foi condenado a uma pena de nove anos e quatro meses de reclusão.

A ação, deflagrada em alusão ao Dia de Combate a Exploração e Abuso Sexual Infanto-Juvenil, contou com o apoio de uma equipe da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana). A dupla está custodiada no Complexo Policial do Sobradinho, à disposição da Justiça.