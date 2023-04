Dois homicidas são presos após serem flagrados pelo Reconhecimento Facial na BA

Um homem e uma mulher, ambos procurados por homicídio, foram capturados, na manhã desta segunda-feira (3) , após terem os rostos captado pela tecnologia de Reconhecimento Facial da SSP.

Os flagrados foram alcançados em Salvador e no município de Jequié, interior do estado. Com as duas prisões, a ferramenta chega a marca de 760 presos.



Em Salvador, um homem foi flagrado com 92,5% de semelhança. Ele era procurado por crime contra a vida e foi conduzido por equipes da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (Itapuã).



Uma mulher com mandado de prisão expedido por homicídio foi presa em Jequié, região Sudoeste, após acionamento do Centro Integrado de Comunicações (Cicom). Ela foi conduzida pelo 19º Batalhão da Polícia Militar.



A tecnologia, que já chegou em 73 cidades baianas, está em fase de expansão.