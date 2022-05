Dois indígenas são presos por posse ilegal de arma na Bahia

Dois jovens autodeclarados índios, de 20 e 22 anos, foram presos em flagrante por posse ilegal de arma, na Aldeia do Cachimbo, no município de Ribeirão do Largo. A prisão foi realizada na última quarta-feira (25), por equipes da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga). Com os indígenas foram apreendidas duas armas de fogo.

De acordo com a polícia, um dos presos, inclusive, é investigado por uma tentativa de latrocínio na cidade de Vitória da Conquista. Com a dupla, foram encontradas duas espingardas calibre .32. A Polícia Civil apura se as armas foram usadas para ameaçar e expulsar outros indígenas da aldeia vizinha. Os dois foram autuados em flagrante por posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e estão à disposição do Poder Judiciário.