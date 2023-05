Dois jovens são mortos a tiros por homens de moto em Cajazeiras V

Dois homens foram mortos a tiros na noite da sexta-feira (19), em Cajazeiras V, em Salvador.

O crime aconteceu na Estrada do Matadouro, perto do Colégio Batista Neves. Robert do Nascimento Alves, de 18 anos, e Wellington dos Santos Batista, 26, estavam caminhando pelo trecho quando dois homens chegaram de moto, o carona desceu e atirou neles. Os dois criminosos fugiram em seguida.

Equipes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no local, mas já encontraram os dois homens sem vidas. Os PMs fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).