Dois morrem e três ficam feridos durante ataque em bar na Bahia

Dois homens morreram e outros três ficaram feridos após um ataque a tiros em um bar no cidade de Brumado, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na tarde de sábado (22).

Policiais militares foram acionados com a informações de dois mortos vítimas de disparos de arma de fogo na Rua 2 de Julho. No local, ainda foram encontrados os feridos. Uma equipe do Samu prestou socorro e encaminhou as vítimas ao Hospital Regional Professor Magalhães. Os militares acionaram o Departamento de Polícia Técnica para a realização da perícia e remoção dos dois corpos.

Os dois homens que morreram foram identificados como José Dias Santos Silva, de 60 anos, e Humberto Meira Silva, de 32. De acordo com a Polícia Civil, um dos sobreviventes, um homem que usava tornozeleira eletrônica, era o alvo dos atiradores,

Segundo essa vítima, os suspeitos estavam em um carro e um deles desceu do veículo e atirou em sua direção. Guias para perícia e remoção foram expedidas e oitivas e diligências serão realizadas para identificar a autoria e motivação do crime.