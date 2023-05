Dois passageiros são baleados em assalto a ônibus na ladeira do Campo Grande

Dois passageiros ficaram feridos em um assalto a ônibus na manhã desta quarta-feira (31), em um coletivo que fazia a linha Lapa LB2 x Campo Grande.

Dois homens anunciaram o roubo na Ladeira do Campo Grande, no sentido Vale do Canela. Um passageiro então reagiu e foi baleado por um dos ladrões - segundo testemunhas, ele foi atingido quatro vezes. Outra pessoa ficou ferida de raspão. Os dois foram encaminhados para um hospital da região, mas não há detalhes sobre o estado de saúde.

Os suspeitos conseguiram fugir.

O caso foi registrado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivo (Gerrc), que vai investigar o crime. Guias periciais foram expedidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para ajudar na identificação dos autores.