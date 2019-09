Dois programas para fazer neste domingo (15)

Expedição Musical

A banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401 saiu de João Pessoa no dia 05 de setembro numa van que vai percorrer 6.500 km das regiões Nordeste e Sudeste. A trupe da Expedição Musical Sobre a Cena Independente, patrocinada pelo Natura Musical, é formada por quatro músicos e mais cinco pessoas. Hoje, eles chegam a Salvador com bate-papo sobre produção independente (15h), oficinas de produção musical (16h30), ambos gratuitos, e show às 20h, com abertura da Toco y Me Voy e ingressos de R$ 10 a R$ 30.

Geisa Santos faz concerto gratuito neste domingo (15)

Concerto no parque

A violista baiana Geisa Santos, que integrou o Neojiba de 2007 a 2012, volta ao projeto para concerto hoje, às 11h, no Parque do Queimado, na Liberdade. Morando atualmente na Alemanha, ela foi a primeira baiana a ser admitida na Academia da Orquestra Filarmônica de Berlim. No repertório estão peças de Schubert, Mozart, Borodin e Villa-Lobos. “Nessa apresentação, optei por reunir meus antigos colegas do Neojiba e convidei também o maestro venezuelano Eduardo Salazar”, afirma a instrumentista.