Dois reforços do Vitória para a Série B estão fora da estreia

O Vitória terá duas baixas na estreia da Série B do Brasileiro. Recém-contratados para reforçar o time na competição nacional, o goleiro Thiago Rodrigues e o volante Diego Fumaça foram vetados pelo departamento médico e estão fora do jogo contra a Ponte Preta, domingo (16), às 18h, no Barradão. A informação foi divulgada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pela reportagem do CORREIO.

Thiago Rodrigues está com uma inflamação no joelho direito e Diego Fumaça lesionou a coxa esquerda. Este último se machucou durante o amistoso disputado contra o Bahia de Feira, no último sábado (8), no Barradão.

O jogo foi fechado à imprensa, mas o clube informou que o jogador saiu de campo ainda no primeiro tempo com dor na região. Titular contra a equipe do interior, Diego Fumaça era cotado para estar no onze inicial contra a Macaca.

Thiago Rodrigues e Diego Fumaça fazem parte dos 12 jogadores contratados para reforçar o elenco rubro-negro após as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Eles vinham participando da intertemporada comandada pelo técnico Léo Condé.

Prata da casa, Lucas Arcanjo será o titular na estreia da Série B e Léo Gomes deve assumir o posto de primeiro volante, que foi dele nos três primeiros meses do ano.