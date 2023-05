Dois suspeitos são indiciados pela morte e ocultação do corpo do ator Jeff Machado

Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, confessou para a polícia que ajudou a ocultar o corpo do ator Jeff Machado, de 44 anos. Embora ele negue ter matado Jeff, ele também foi indiciado por isso, assim como o outro suspeito, Bruno de Souza Rodrigues. As informações são do G1.

Bruno já era considerado suspeito porque conhecia Jeff e, segundo a família da vítima, estava com cartões bancários e as chaves do carro e da casa da artista. Ele era "amigo" de Jeff e foi quem registrou o desaparecimento do ator. Já Jeander até agora não tinha sido apontado como suspeito. As investigações apontaram que ele tinha uma relação íntima com a vítima.

Em depoimento, Jeander disse que ele e Jeff se conheceram em um aplicativo de encontros. Em 23 de janeiro, ele foi até a casa do ator, diz, onde ficaram acompanhados por uma terceira pessoa.

Jeander conta que foi tomar banho por 15 minutos e ao sair encontrou Jeff na cama com um fio no pescoço, já morto. A terceira pessoa, que não é Bruno, o outro suspeito do caso, teria dito que isso era o que merecia "quem passa HIV para os outros", diz Jeander.

O acusado diz que foi obrigado por essa pessoa a ajudar a ocultar o corpo de Jeff, que foi colocado em um baú e levado para Campo Grande, na zona oeste do Rio. Lá, o baú foi enterrado.

A polícia não acredita nessa versão de um terceiro envolvido. As investigações apontam que estavam no local além da vítima somente Jeander e Bruno, e que ambos mataram Jeff.

Chip em cães ajudou investigação

A localização de cães da raça Setter, pertencentes a Jeff Machado, em diferentes locais do Rio de Janeiro foi essencial para desvendar o mistério em torno do desaparecimento do ator, de 44 anos. Os restos mortais da vítima foram resgatados no dia 22 de maio em um baú enterrado no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Jeff estava desaparecido desde 28 de fevereiro.

A desfecho do caso começou no dia 30 de janeiro, quando o primeiro dos oito cães do ator, denominado Cazuza, foi encontrado abandonado pelas ruas do bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade. Os cães de Jeff têm nomes de ídolos da MPB, segundo o g1.

Ao encontrar Cazuza, uma moradora da região contactou a ONG Indefesos, comunicando o estado do animal, que parecia muito cansado. No dia 31 de janeiro, outro cão, Vinícius de Moraes, foi encontrado em situação semelhante à de Cazuza.

No dia seguinte, 1 de fevereiro, foram achados ainda Nando Reis e Tim Maia. O "despejo" de cães da raça começou a despertar a atenção. Foi quando uma amiga da ONG informou na página deles que a raça é mais restrita no Brasil e que os criadores costumam usar chips de identificação em seus animais. Até então, o ator não era dado como desaparecido.

A situação mudou após a leitura de dados dos chips instalados nos animais. Todos os cães pertenciam ao ator, que começou a ser procurado para resgatar os bichos ou ser responsabilizado pelo abandono. Uma pessoa chegou a contactar a ONG por meio do WhatsApp. Ela alegou ser a tutora dos animais, pois o dono estaria em viagem. Conforme o relato do suposto tutor, os cães teriam fugido.

No dia 3 de fevereiro foram achadas as cadelas Elis Regina, em Paciência, também na Zona Oeste, e Rita Lee, essa já sem vida, vítima de um atropelamento, no mesmo bairro.

Ainda segundo a publicação, no dia 4, foi a vez de Caetano Veloso ser localizado, em Campo Grande, mesmo bairro em que foi encontrado o corpo de Jeff. O animal estava bastante machucado. Gilberto Gil nunca foi encontrado.

Com a identificação dos animais, a família do ator também descobriu que não era Jeff quem estava falando com ele via WhatsApp nas últimas semanas. A mãe do ator, Maria das Dores, já desconfiava do modo de se expressar da pessoa, mas não tinha como provar que não era o seu filho e que ele estava, de fato, desaparecido. Os locais onde os cães foram encontrados também deu pistas à polícia na procura.

Os restos mortais do ator foi encontrado no dia 22 de maio, em um baú, que pertencia a ele e foi retirado de sua casa. A informação consta na investigação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). O corpo estava com os pés e mãos amarradas, concretados a dois metros de profundidade em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A identificação só foi possível através da análise das digitais de Jeff no IML.