Dois suspeitos são mortos e outros dois presos durante operação policial na Bahia

Dois homens morreram em confronto com equipes das polícias Civil e Militar, nesta terça-feira (14), durante a ‘Operação Carnaval em Paz’, deflagrada na cidade de Alcobaça, no Extremo Sul do estado. Na ação, outra dupla ainda foi presa. Uma submetralhadora calibre 9 milímetros e dois revólveres 38 foram retirados de circulação.

O cumprimento dos mandados de busca, apreensão e prisão teve início por volta das 6h pelos bairros Bujia e Cais do Porto. Os policiais identificaram dois suspeitos que, ao perceberem a aproximação das equipes, atiraram e correram.



Cessados os disparos, os profissionais perceberam que os criminosos – envolvidos com tráfico de drogas e homicídios na região - estavam feridos. Eles foram socorridos para o Hospital São Bernardo, mas não resistiram.



Instantes depois, outra dupla foi identificada pelas equipes, sendo um dos homens preso em flagrante com um revólver calibre 38. Além das armas, foram apreendidas munições para calibre 9 milímetros, dez pinos de cocaína, 536 gramas de maconha e dez celulares.



Todo o material foi encaminhado, junto com a dupla, para a Delegacia Territorial (DT) de Alcobaça. Participam da ação integrantes das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica e de Policiamento Rodoviário.