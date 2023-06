Dois suspeitos são mortos em troca de tiros com a PM no IAPI

Dois homens foram mortos durante uma troca de tiros, na tarde desta quarta-feira (14) na localidade da Rocinha, no bairro IAPI, em Salvador. Houve pânico e correria entre os moradores, pois no campo de futebol do bairro era realizado um treino de futebol com crianças e adolescentes.

Segundo os moradores, policiais em duas viaturas saíram da comunidade da Divinéia e entraram na Rocinha atirando. Muitas pessoas correram para dentro do campo, onde um dos suspeitos foi atingido. Os dois baleados foram socorridas para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiram aos ferimentos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) disse que os militares patrulhavam na localidade da Rocinha, após denúncias de membros de uma facção estavam armados no local.

"Cerca de oito traficantes foram avistados e, na tentativa de prisão, houve confronto. Dois criminosos foram atingidos, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. O restante do bando conseguiu escapar e continua sendo procurado", diz o texto.

No local as equipes da Patamo encontraram uma carabina e duas pistolas calibre 9mm, carregadores, munições, cerca de 3 kg de cocaína, crack e maconha, além de 164 reais.

Moradores relataram que outras cinco pessoas ficaram feridas por tiros e também foram socorridos para Hospital Ernesto Simões Filho. O estado de saúde deles não foi divulgado.