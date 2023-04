Dois tremores de terra são registrados no mesmo dia em cidade na Bahia

Dois tremores de terra foram registrados na região do município de São Miguel das Matas, no interior da Bahia, pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN nesta quarta-feira (12).

As atividades sísmicas foram registradas durante a madrugada, com magnitudes preliminares calculadas em 1.6 mR e 1.3 mR. Moradores da região sentiram os tremores, segundo o Labsis.

O último evento sísmico que havia sido divulgado pelo LabSis/UFRN no estado da Bahia ocorreu no dia 07 de abril, na região do município de Jaguarari. A magnitude preliminar do evento foi calculada em 1.6 mR.

O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e região Nordeste do país.