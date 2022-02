Dois veículos foram usados em ataque a ônibus do Bahia, diz delegada

A Polícia Civil não identificou até agora os suspeitos de participar do ataque ao ônibus do Bahia na noite de quinta-feira (24), quando o clube seguia para uma partida na Arena Fonte Nova. A delegada Francineide Moura, da 6ª Delegacia, disse em coletiva na manhã de hoje que as equipes estão nas ruas coletando provas.

"Temos informações sobre dois veículos, que ainda não foram identificados, mas nenhum avanço em relação a isso. Estamos no início da investigação. Temos lesões corporais graves aí", avaliou a delegada.

Dois atletas do Bahia ficaram feridos: Matheus Bahia, atingido por estilhaços, e goleiro Danilo Fernandes, que foi atingido próximo ao olho e ainda está hospitalizado.O goleiro teve múltiplos ferimentos na face, no pescoço e nos membros inferiores, que precisaram ser suturados, e passará por mais exames oftalmológicos, segundo o Bahia.

A polícia faz buscas por imagens que possam ajudar a eluciadar o caso. "Floricultura, posto de gasolina, prédios, vamos em busca de imagens que possam ajudar a entender isso. Ainda estamos em fase inicial dessa investigação. Tenho que ouvir todo mundo, as pessoas dentro do veículo e que acompanharam tudo no local. Pessoas que estavam passando", acrescentou.

O material usado na ação ainda será periciado, mas a informação inicial é de que se trata de um explosivo. "A informação é de que foi arremessado um explosivo. Não sei sobre pedra, ou outras coisas. Não sei sabe se a bomba era caseira ou o que era exatamente".

Além do ônibus do Bahia, um veículo que passava ao lado, dirigido por uma mulher, também foi atingido. Ela também foi prestar depoimento e o carro foi apreendido para passar por perícia.

"Atentado"

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, repudiou a ação e afirmou que as autoridades darão uma resposta enérgica, mas que é preciso que toda sociedade se una contra essa violência. Ele afirmou que o caso se trata de um atentado.

"Um fato lamentável que nós como sociedade temos que rechaçar. Esperamos que exista colaboração por parte de todos", diz o coronel. "Já estamos na linha de investigação, as duas instituições, no encalço de quem estava nessa situação, que consideramos um atentado, até porque lançaram um objeto explosivo, a ser configurado após perícia, mas essa é a primeira notícia. Temos que efetivamente, como sociedade baiana, ter um posicionamento muito claro. Não vamos admitir. Vamos reprimir, prender e levar os causadores ao banco dos réus", afirmou.

Segundo o coronel, dois carros participaram do ataque, vindo na via oposta ao ônibus na Bonocô. "Foram veículos que na vinham do outro lado da via, sentido contrário, fizeram o atentado e entraram em fuga. Estamos trabalhando com a questão das imagens e com certeza alcançaremos os autores", garantiu.