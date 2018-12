Dom Murilo lança livro sobre suas experiências com arcebispo na Bahia

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba lançará nesta terça-feira (18) o livro “Deus é amor: passos de um catarinense em terras baianas”, da autoria do Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. O evento terá início às 14h30, no saguão Deputado Nestor Duarte, da ALBA, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A obra, de autoria do Arcebispo, conta com artigos que lembram os sete anos de pastoreio de Dom Murilo na Arquidiocese de Salvador, bem como sobre pessoas que tiveram destaque em ações de amor ao próximo, como a Bem-Aventurada Dulce dos Pobres. Neste livro, Dom Murilo escreve, ainda, sobre fatos relevantes para a sociedade como, por exemplo, as greves da Polícia Militar da Bahia.

Nascido em Brusque, Santa Catarina, Dom Murilo Krieger tomou posse como Arcebispo de Salvador no dia 25 de março de 2011. Desde então, o Arcebispo tem desempenhado uma importante missão junto à Igreja Particular e à sociedade de modo geral. Nestes sete anos de pastoreio, Dom Murilo intercedeu pela restauração de templos importantes, como a Catedral Basílica (Terreiro de Jesus), a matriz da Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana (Nazaré) e a Igreja de São Domingos (Terreiro de Jesus) e a Igreja Santíssimo Sacramento da Rua do Passo (Pelourinho), ambas entregues recentemente; e o Palácio Arquiepiscopal, localizado na Praça da Sé, que abrigará o Centro de Referência da História da Igreja Católica no Brasil.

Dom Murilo intermediou momentos de tensão durante as duas greves da Polícia Militar da Bahia, em 2012 e em 2014, e também durante a greve dos professores, em 2012. Além disso, o Arcebispo foi inúmeras vezes ao encontro dos mais necessitados, fazendo o que lhe é próprio da missão.

Como exemplo podemos lembrar da visita realizada às famílias desabrigadas pelas chuvas em abril de 2015, que perderam tudo, inclusive familiares e amigos, após o desabamento de uma encosta na localidade de Barro Branco. Foi também por meio de seu Arcebispo que a Arquidiocese de Salvador realizou a campanha SOS Massaranduba com o objetivo de ajudar, por meio da aquisição de móveis, as pessoas que tiveram os bens destruídos após um incêndio.

Durante o pastoreio na Arquidiocese de Salvador, Dom Murilo já ordenou 28 novos padres e 72 diáconos permanentes; empenhou-se para a aquisição da Rádio Alvorada, que agora pertence à Diocese de Cruz das Almas, e para a construção do edifício que abriga a sua sede.

O Arcebispo criou as paróquias Ascensão do Senhor (CAB), Nossa Senhora da Vitória (São Roque do Paraguaçu, Maragogipe), Santo Antônio de Portão (Lauro de Freitas), Santo Antônio (Geolândia, Cabaceiras do Paraguaçu), São Tiago Maior (Boca da Mata), Espírito Santo (Tancredo Neves) e Santo Agostinho (Lauro de Freitas). Também criou a primeira paróquia dedicada a São João Paulo II no mundo, que é a paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II no bairro de Alagados e a primeira Diaconia territorial da Arquidiocese e do Regional Nordeste 3 (Bahia e Sergipe).

Em âmbito internacional é membro da Fundação Populorum Progressio, órgão ligado ao Vaticano que procura contribuir para o desenvolvimento integral dos povos da América Latina, fazendo com que a Doutrina Social da Igreja encontre justa e oportuna aplicação. Em âmbito nacional, é vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).