Doméstica que teve o corpo trocado é enterrada no Campo Santo

Foi enterrado nesta sexta-feira (5) o corpo da empregada doméstica Arlete Santos Reis, de 44 anos. A cerimônia aconteceu no início desta tarde, no Cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação, com a presença de poucos familiares e o caixão lacrado, por conta do protocolo de segurança para quem morre vítima de coronavírus.

Arlete morreu na última segunda-feira (1º), no Hospital Espanhol, em Salvador. O corpo dela foi trocado com o de outra paciente que morreu por causa do coronavírus, Rosângela de Jesus Santos, 47. Ela precisou passar por uma exumação na quinta-feira e foi levada para perícia do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), que concluiu que o corpo que havia sido enterrado pela família de Rosângela era o de Arlete.

A família de Arlete percebeu que houve uma troca de corpos na terça-feira (2), quando o irmão dela, o eletricista Jairo Reis, foi ao hospital liberar o corpo para sepultamento. Depois de realizar todos os trâmites burocráticos, os familiares da mulher chegaram ao Hospital Espanhol, local do óbito, junto com a funerária, e descobriram que o corpo não estava lá. A doméstica foi sepultada no Cemitério de Portão, em Lauro de Freitas, pela família de Rosângela.

A família registrou o caso na delegacia na quarta (3), depois de ter procurado pelo corpo na unidade médica e não ter encontrado. Ao CORREIO, o advogado da família, Humberto Pinto Neto, disse que abrirá um processo juidicial em busca da "responsabilização dos culpados e da devida compensação pelo sofrimento ao qual os familiares foram submetidos".

Em nota, o Hospital Espanhol reconheceu que houve falha humana nas duas etapas de reconhecimento dos corpos, que é feito através de etiquetas de identificação e reconhecimento visual por parentes.