Domingão do Faustão deixará de ser ao vivo, diz colunista

No ar há 30 anos, o Domingão do Faustão deixará de ser apresentado ao vivo a partir de 2020, segundo informações do colunista Flavio Ricco, do portal UOL. Após o período de férias, em janeiro, o programa de Fausto Silva será gravado aos finais de semana, de 15 em 15 dias, e exibido sem os comentários ao vivo do anfitrião.

Ao longo dessas três décadas, Faustão comentou importantes notícias, como a queda do avião dos Mamonas Assassinas, o incêndio da boate Kiss, as finais do futebol e as eleições. "Esta liberdade sempre e quando for necessária continuará existindo", afirmou o colunista.

No segmento de auditório, o Domingão do Faustão se junta a programas que já vão ao ar previamente gravados, como Caldeirão do Huck, Altas Horas e Só Toca Top. Procurada pelo CORREIO, a assessoria de imprensa do programa disse que "não está definido, mas é sim uma possibilidade, que estamos estudando".