O programa Domingão do Faustão, apresentado por Fausto Silva, deve retomar as gravações nos Estúdios da Globo ainda nesta semana. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Porém, ainda de acordo com a jornalista carioca, o número de convidados será reduzido, assim como as bailarinas no palco, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Além disso, a Globo está elaborando um protocolo de segurança para que o quadro Dança dos Famosos seja realizado em agosto.