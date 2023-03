Domingão exibe 'The Wall' com participante que morreu dias após gravação do quadro

Os telespectadores que estavam assistindo ao programa Domingo com Huck, na noite deste domingo (26), ficaram surpresos com a homenagem feita pelo apresentador, Luciano Huck, para um participante do quadro The Wall, que faleceu dias após a gravação do jogo.

Jhonathan Wiliantan da Silva, que era casado com Daniel Rocha, gravou o programa em fevereiro deste ano, nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O casal conseguiu levar para casa a quantia de R$ 73,1 mil para ajudar na criação dos cinco filhos adotados e melhorar a renda da casa, já que ele trabalhava 12 por dia com três empregos.

No final do quadro, ao mostrar a conquista dos dois, Luciano revelou que Jhonathan morreu em decorrência da dengue hemorrágica e decidiu ligar para o viúvo, Daniel, se poderia exibir a gravação.

"Entre este período da gravação e exibição hoje, a gente recebeu a notícia que o Jhonathan morreu de dengue hemorrágica. A gente ficou muito na dúvida se exibia ou não. Nós ligamos para o Daniel e perguntamos se eles queriam que exibisse essa participação dele", disse o marido de Angélica.

Huck, então, contou que o viúvo queria mostrar ao mundo que eles tinham esse sonho de criar as crianças juntas, principalmente por serem um casal homoafetivo. Ao final, o apresentador pediu para que os telespectadores ajudassem a família, que está passando por um momento difícil.