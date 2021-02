Domingo de Carnaval terá shows de 15 artistas em varandas de Salvador

Um Carnaval na varanda de casa? Essa é a proposta do Carnavaranda Tropical, que acontece neste domingo (14), com 15 shows surpresa de grandes artistas da música baiana, a partir das 15h30. Promovido pela Devassa, o evento terá participação de nomes como Ivete Sangalo, Banda Eva, Carlinhos Brown, Olodum, Didá, Larissa Luz e Margareth Menezes.

Segundo os organizadores, os shows serão espalhados em varandas residenciais de Salvador. A transmissão será pelas redes sociais da @Devassa, que deve compartilhar também o conteúdo postado tanto pelos artistas quanto pelos foliões que estiverem acompanhando o evento de suas casas. Para evitar riscos de aglomeração, os endereços das varandas não serão divulgados.

“Conseguimos honrar essa temporada de festa, com muito respeito, ficando em casa, mas nos conectando musicalmente com nosso público pelas varandas de Salvador", diz a diretora de Marketing do segmento Mainstream do Grupo Heineken Brasil, Vanessa Brandão.

Em nota, a empresa ressaltou que acredita que o Carnaval está dentro de cada brasileiro, é a representação do espírito criativo que faz parte de cada um.“Através de ritmo, som, cores e sensações, queremos garantir que a chama do Carnaval, mesmo que de maneira inusitada, continue acesa no coração de todos", completa CEO da Agência Atenas, responsável pela criação, concepção e produção do projeto, Denise Garrido.