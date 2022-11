Domingo de Copa tem jogão entre Espanha e Alemanha

A Copa do Mundo do Catar reserva um jogão neste domingo (27) para os apaixonados por futebol. Espanha e Alemanha se enfrentam na última das quatro partidas deste oitavo dia de Mundial. Outra seleção com status de favorita, a Bélgica também entra em campo e com chance de carimbar o passaporte para as oitavas de final do torneio. Confira a seguir os detalhes da agenda do torneio.

Japão x Costa Rica

O Japão surpreendeu na estreia da Copa do Mundo ao vencer a Alemanha, de virada, por 2x1. Cheios de moral, os jogadores asiáticos agora vão pra cima da Costa Rica com o objetivo de encaminhar ou até mesmo confirmar a classificação às oitavas de final do torneio. Pra garantirem a vaga de forma antecipada, precisam vencer e torcer para que a Espanha não perca da Alemanha. Já a Costa Rica tenta se reabilitar após amargar a goleada por 7x0 sofrida diante da Espanha na estreia. Se perder outra vez, pode lamentar uma eliminação precoce. A partida começa às 7h, no estádio Ahmed bin Ali. Haverá transmissão dos canais Globo e SporTV, além das plataformas de streaming Fifa+ e Globoplay. A bola rola pelo Grupo E.

Bélgica x Marrocos

Depois de estrear com triunfo por 1x0 diante do Canadá na primeira rodada, a Bélgica tenta carimbar o passaporte para as oitavas de final diante do Marrocos, em jogo válido pelo Grupo F. Para isso, só precisa vencer a equipe africana. O Marrocos segurou um empate sem gols com a Croácia na estreia do Mundial e agora quer fazer frente a outra seleção europeia favorita no confronto. O jogo começa às 10h, no estádio Al Thumama e será transmitido pela Globo, SporTv e Globoplay.

Croácia x Canadá

Depois de deixar a desejar na estreia do Mundial ao empatar sem gols com o Marrocos, a atual vice-campeã Croácia não quer decepcionar sua torcida mais uma vez. e vai em busca de uma vitória diante do Canadá. às 13h, no estádio Internacional Khalifa. O jogo é válido pelo Grupo F e será transmitido pela Globo, SporTv e Globoplay. Apesar da derrota para a Bélgica por 1x0 na primeira rodada, o Canadá mostrou força em campo e quer fazer frente a mais uma equipe europeia.

Espanha x Alemanha

Sem dúvida, Espanha e Alemanha vão protagonizar o duelo mais esperado deste oitavo dia de Copa do Mundo. O confronto entre campeãs mundiais, válido pelo Grupo E, será disputado às 16h, no estádio Al Bayt, com transmissão dos canais Globo e SporTV, além das plataformas de streaming Fifa+ e Globoplay. Após golear a Costa Rica por 7x0 na estreia, a Espanha pode garantir a classificação antecipadamente se vencer o confronto e o Japão não perder para a Costa Rica no outro embate da chave. Já a Alemanha entra em campo ameaçada, após perder para o Japão por 2x1 na estreia. O adeus precoce será amargado caso perca e a seleção asiática pontue na rodada.