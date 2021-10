Domingo no parque: famílias retornam aos parques municipais

Embora no “Domingo no Parque” de Gilberto Gil a atração mais feliz seja o sorvete de morango, os que visitaram os parques municipais de Salvador neste dia 17 de outubro certamente se divertiram mais do que os personagens João, José e Juliana. É que, pela primeira vez desde o início da pandemia, esses espaços públicos puderam funcionar aos domingos. Parque dos Dinossauros, Parque dos Ventos, o da Cidade e a Lagoa dos Pássaros abriram suas portas logo pela manhã e garantiram, para muitos pequenos que já nasceram confinados, a chance de correrem, pela primeira vez, ao ar livre.

Foi o caso de Gabriel de Oliveira, de 2 anos, que visitou o parque com a avó, Edilma, e a mãe, Lorena. O Parque dos Dinossauros, no Stiep, foi o escolhido pelas responsáveis para que ele estreasse uma das primeiras saídas na rua de sua vida, juntando o útil ao agradável, já que o lar dos pterodáctilos fica perto da casa da família, no Cabula VI.

“Quando a pandemia começou, ficamos reclusos em casa, com medo de sair. Agora que estamos vacinadas, estamos saindo com ele e, para isso, escolhemos um lugar ao ar livre, ótimo para as crianças, embora o fascínio dele nem tenha sido os dinossauros, mas a ponte de madeira, que ele nunca tinha visto antes”, contou Edilma de Oliveira.

Já a família de Nina Vilas Boas, 5 aninhos, escolheu o Parque dos Ventos, na Boca do Rio, como atração de domingo. Aproveitando a oportunidade de tomar uma água de coco e levar o cachorro para passear enquanto a ensinava a andar de patins, Taís Vilas Boas, sua mãe, escolheu um local longe de casa para isso. “Sabia que seria o primeiro domingo que reabririam esse espaço e aproveitei a oportunidade para que ela andasse de patins, mesmo que longe”, disse.

Foi também o caso da família da pequena Agatha, de 3 anos. Ela levou mãe, pai e muito estilo para a diversão na Lagoa dos Dinossauros. Acostumada a frequentar o Parque da Cidade, Fabiane Barreto tentou agendar a vaga para o sábado, mas sem sucesso. Já estavam preenchidas. “Viemos para conhecer mesmo. Os horários de sábado disponíveis não estavam bons, então decidimos vir no domingo de manhã, com toda a família”, relatou.

Mas parque não é só lugar de criança. Para o morador da Boca do Rio há anos, o aposentado Edmundo Rodrigues, que estava acostumado a se exercitar aos domingos na Orla da cidade, a reabertura do Parque dos Ventos soou mais como um alívio para ele. “Estou feliz que reabriram esse espaço e espero que os que são de competência do Governo do Estado abram também. Sinto falta do exercício no Parque de Pituaçu. Eram mais opções que nós, moradores, teríamos”, explicou.

Funcionamento

Os parques municipais funcionarão todos os domingos a partir deste fim de semana. Titular da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), que administra as áreas, Edna França, explica que a mudança, publicada no Diário Oficial do Município – no qual informa a alteração do artigo 5º do Decreto nº 34.124, de 8 de julho de 2021, data de reabertura dos parques após quatro meses fechados – acontece de acordo com os números da pandemia na cidade.

“Estamos acompanhando os números da pandemia e entendemos que já podemos flexibilizar o acesso da população aos domingos nos parques, sem perder de vista os cuidados sanitários que ainda precisam ser seguidos. Sabemos da importância que esses espaços têm para o bem-estar físico e mental dos cidadãos, por isso, com o avanço da vacinação, estamos mais seguros para darmos mais esse passo”, afirma Edna França.

Os parques da Cidade e o dos Ventos funcionarão de terça a sábado, das 5h às 22h, e domingos e feriados, das 5h às 19h. No Stiep, o Parque da Lagoa dos Pássaros funcionará de terça a domingo, de 5h às 19h, inclusive feriados.

No Parque da Lagoa dos Dinossauros, também localizado no Stiep, o horário para visitação continua o mesmo, das 8h às 17h, sendo que de terça à quinta o cidadão não precisará mais agendar a sua visita, ficando o acesso livre nesses dias para a partir do dia 26 deste mês, garantindo assim as visitas agendadas para antes dessa data.

Já às sextas-feiras, aos sábados, domingos e feriados, o agendamento prévio está mantido através do endereço lagoadosdinossauros.salvador.ba.gov.br. Os próximos domingos, 17 e 24 de outubro, novos agendamentos já podem ser feitos. O limite é de 200 pessoas por cada horário disponível.

O Jardim Botânico, em São Marcos, se mantém de segunda a sexta, das 8h às 17h. Já o Parque das Dunas, em Praia do Flamengo, funcionará de 8h às 17h, de segunda a sexta, e no sábado, de 8h as 13h. A entrada neste último local também deve ser feito por agendamento, através do telefone (71) 98888-0108 ou pelo perfil do Instagram @parquedasdunassalvador.