Domingo no TCA apresenta o Balé Folclórico da Bahia

O Balé Que Você Não Vê é o mais novo espetáculo do Balé Folclórico da Bahia (BFB), que terá temporada de estreia no Teatro Castro Alves (TCA) entre a sexta (18) e domingo (20). A programação, além das sessões noturnas nestas três datas, incluirá o projeto Domingo no TCA no Dia Nacional da Consciência Negra, às 11h. Ingressos custam R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia) e são vendidos apenas no dia do evento, no local, a partir das 9h, com acesso imediato à plateia do teatro. Na sexta e sábado a apresentação será às 21h; e no domingo, além das 11h, tem espetáculo às 20h.

Com um novo corpo de baile – 14 novos bailarinos e três veteranos –, a companhia de dança afro-baiana apresenta nesta montagem três coreografias inéditas: Bolero, de Carlos Durval; Okan, de Nildinha Fonseca; e 2-3-8, de Slim Mello. Há também uma do repertório clássico do grupo, Afixirê, coreografia reconhecida internacionalmente e criada por Rosângela Silvestre, com participações especiais de bailarinos do Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e do elenco do Bando de Teatro Olodum. A obra ainda conta com uma intervenção da cantora Maria Bethânia, em áudio, declamando o poema Mandato de Despejo aos Mandarins do Mundo, de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. A direção geral é de Vavá Botelho e a direção artística, de José Carlos Arandiba (Zebrinha).

O espetáculo é inspirado na luta diária de uma companhia profissional para se manter, tanto financeira como tecnicamente. O BFB, que completou 34 anos em agosto, é a única companhia de dança folclórica profissional do país. Com sede no Pelourinho, em Salvador, já se apresentou em mais de 300 cidades e 27 países. O compromisso é de preservar e divulgar as principais manifestações folclóricas da Bahia, desenvolvendo uma linguagem cênica que parte dos aspectos populares e atinge questões contemporâneas.

Em O Balé Que Você Não Vê, o cenário tem projeção em vídeo criado pelo VJ Gabiru. Na coreografia Bolero, Adriano Passos assina o cenário, enquanto Alberto Pitta é o responsável da área em Afixirê. Os figurinos das coreografias Okan e Bolero são de Maurício Martins e os adereços por Luis Claudio Vasconcelos. Já 2-3-8 tem este trabalho realizado pela marca Meninos Rei e, em Afixirê, por Antônio das Graças, Ninho Reis e Vavá Botelho. A iluminação cênica das coreografias Okan e Bolero é de Irma Vidal; já a de 2-3-8 fica por conta de Gerard Laffuste; e Afixirê tem iluminação de Antônio Marcos.

Serviço - Balé Folclórico da Bahia em O Balé Que Você Não Vê | sexta (18) e sábado (19), às 21h, e domingo (20), às 11h e 20h, na sala principal do Teatro Castro Alves | Ingressos: Domingo no TCA - R$ 1 / R$ 0,50; sessões noturnas de sexta a domingo - R$ 100 / R$ 50 filas A a P; R$ 80 / R$ 40 filas Q a Z11