Domingo no TCA exibe o filme Medida Provisória

Em um futuro próximo distópico no Brasil, um governo autoritário ordena todos os cidadãos negros a voltarem para África, criando caos, protestos e um movimento de resistência que inspira a nação. Esta é a sinopse de “Medida Provisória”, primeiro longa de ficção de Lázaro Ramos, que será exibido na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA) dentro do projeto Domingo no TCA, no dia 18 de setembro, às 11h, com ingressos a R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia). Estreado em abril deste ano, o filme é sucesso de crítica e de bilheteria, tendo ultrapassado a marca de 230 mil espectadores apenas nas duas primeiras semanas em cartaz no Brasil.

Veja o trailer de Medida Provisória:

Medida Provisória, que tem como protagonistas Taís Araujo, Alfred Enoch e Seu Jorge, conta com um grande elenco de 77 atores, entre eles Adriana Esteves, Renata Sorrah, Mariana Xavier, Emicida, Flávio Bauraqui e Paulo Chun. A partir do conflito central do enredo e da história de amor vivida pelos personagens Capitu e Antônio, interpretados por Taís e Alfred, a obra debate questões sociais e mistura humor, drama e thriller.

A produção é uma adaptação para o cinema da peça teatral Namíbia, Não!, de Aldri Anunciação, que marcou a estreia de Lázaro Ramos na direção de espetáculo adulto nos palcos do TCA e que celebrou seus 10 anos de história em temporada também na Sala do Coro do TCA neste último mês de agosto.

“Este filme é o resultado do acúmulo de minhas experiências e de uma tentativa de encontrar outra forma de debater a condição dos negros no mundo”, conta Lázaro Ramos. “É um filme que fala sobre as condições raciais mesclando gêneros: comédia, suspense e drama. Espero que o público investigue todas as suas camadas. Não é um filme que traz apenas uma mensagem. Tem micromensagens por todo lado, para as escolhas de casting, a diversidade de pessoas, a diversidade de temas, muitas questões que são levantadas mas não concluídas. Esta é a proposta: ser reflexivo e fazer com que as pessoas se envolvam emocionalmente com o assunto. Espero que o público pegue todos eles e se mobilize assim que eles saírem da sala de projeção”, comenta o artista.

Serviço - Medida Provisória no Domingo no TCA | dia 18 de setembro, às 11h | Ingressos: R$ 1 / R$ 0,50