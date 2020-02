Domingo no TCA: Osba faz concerto com clássicos do axé music

We Are Carnaval, Prefixo de Verão, Faraó, Selva Branca, Mila... Parece o repertório de alguma estrela da axé music para o Carnaval, certo? Mas não é não. Estes cinco clássicos do Carnaval soteropolitano estão no set list irresistível do Baile Concerto #AXÉ35, que a Orquestra Sinfônica da Bahia realiza neste domingo (16) dentro da programação do Domingo no TCA.

Portanto, se você quer ver como estas músicas ficaram arranjadas para sinfônica, é bom chegar cedo. Os ingressos (R$1|R$ 0,50) para o evento, como sempre, só são vendidos a partir das 9h do dia da apresentação, com entrada imediata.

Esta é a terceira edição do evento que, garante o maestro Carlos Prazeres, já virou tradição. Mais que que isso, abaianou de vez. Nos dois primeiros, o Baile Concerto incluiu, por exemplo, marchinhas de antigos carnavais, sambas ou frevos pernambucanos. Este ano, ele é 100% baiano. “Acredito que uma orquestra precisa refletir a sociedade na qual está inserida. Sendo assim, não poderíamos deixar passar uma das maiores festas da Bahia e do Brasil”, afirma Prazeres.

Quem for, garante, vai reviver grandes momentos dos 35 anos da axé music. Um pout-pourri, por exemplo, vai resgatar o efeito É o Tchan no Carnaval, que colocou o pagode em outro patamar. E o que dizer dos hinos Baianidade Nagô e Prefixo de Verão?

A seleção musical foi feita em parceria com o “público crush” da OSBA nas redes sociais. “Tem muitos puristas que acham que são músicas menores, mas elas são perfeitas para o que se propõem, para a festa”, atesta o maestro. Os novos arranjos são assinados por Marcelo e Alexandre Caldi, Luciano Calazans e Jean Marques.

Gerônimo é um dos convidados do Baile Concerto (Foto: Edgar de Souza/Divulgação)

Segundo o maestro, a maior dificuldade foi conseguir imprimir o suingue que canções como Faraó trazem no DNA. “Os músicos de orquestra são educados para ler a partitura de uma maneira, mas neste caso precisávamos de mais malemolência”, destaca.

Para ajudar no suingue, o Concerto contará com as participações de Gerônimo, Manno Góes e Márcia Short. A direção cênica é de Gil Vicente Tavares, que pensou num cenário para homenagear os 70 anos do trio elétrico.

FICHA

Teatro Castro Alves (Campo Ggrande). Domingo, às 11h. Ingresso: R$ R$ 1 | R$ 0,50. Vendas no local.



Repertório

1. We are Carnaval (Nizan Guanaes)

2 Prefixo de Verão (Beto Silva)

3 Beija-Flor (Xexeu e Zé Raimundo)

4 Faraó (Luciano Gomes)

5 Selva Branca (Carlinhos Brown e Vevé Calazans)

6 Eva (Umberto Tozzi)

7 Pout-pourri É O Tchan

8 Mila (Manno Góes)

9 Lambada da Delícia (Gerônimo)

10 Crença e Fé (Beto Jamaica e Ademário)

11 Baianidade Nagô (Evandro Rodrigues)