Domingo tem que ter teatro

O domingo do diretor teatral Fernando Guerreiro começa e termina cedo. "Não suporto chegar em casa tarde no domingo", reforça Guerreiro, que aproveita os domingos para descansar ou fazer uns programinha culturais que incluem, sempre, um espetáculo teatral em cartaz na cidade. Apesar de estar de molho em casa por conta de uma herpes zoster, ele indica a última sessão do espetáculo Embarque Imediato, com Antônio e Rocco Pitanga, que encerra temporada neste domingo (16) na Sala do Coro do TCA. Confiram:





1. Acordo cedo, entre 6h30 e 7h e gosto de caminhar na praia enquanto ela não fica lotada.

2. Gosto de almoçar bem. Acho que os almoços de domingo são uma boa oportunidade de confraternizar com os amigos. Se eu estiver na Praia do Flamengo, almoço no Donana, em Villas do Atlântico . Amo o Camarão à Joel deles. Se estiver em Salvador, gosto de comer no Moreira, no Dois de Julho. Sou doente por moqueca de ovo e a deles é muito boa.

3. À tarde gosto de ir ao cinema, no Itaú Glauber Rocha ou na Saladearte, ou de assistir uma série. Estou curtindo muito Shipados (Globoplay). Acho que a Fernanda Young voltou a sua melhor forma e Tatá Werneck está provando que quando quer é uma boa atriz. E o Eduardo Sterblitch, que faz para com ela, é muito bom ator.

Antônio Pitanga e seu filho Rocco no espetáculo Embarque Imediato (Foto: Leto Carvalho/divulgação)

4. Depois gosto de tomar um café antes de terminar o dia assistindo algum espetáculo teatral em cartaz na cidade. Sou apaixonado pela Coffeetown, na Vitória. Os doces de lá são maravilhosos. Minha dica de teatro é assistir à última apresentação de Embarque Imediato, na Sala do Coro do TCA, que já é um histórico, por ter trazido Antônio Pitanga de volta à Bahia, pelo texto de Aldri Anunciação, por tudo.