Dona de bar é morta a facadas após cobrar dívida a cliente na Bahia

A dona de um bar morreu após ser esfaqueada no último sábado (25), no no povoado de Sirica, no município de Jeremoabo, no interior da Bahia.

De acordo com um registro inicial da Polícia Civil, um homem atacou a vítima após ser cobrado por uma dívida. Em vídeo que circula nas redes sociais, Maria Neuza do Nascimento, de 55 anos, é vista dizendo ao homem: "Fiado? Fiado só amanhã".

Nas imagens, o investigado do crime pede para que a mulher entregue a ele R$ 17, que seria de um suposto troco da cerveja, apesar de ainda estar devendo.

Maria Neuza o repreende e ele fala que ela iria dar o dinheiro a ele "sorrindo, ou chorando". O homem então retira uma faca da cintura e a golpeia na barriga.

A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu. O suspeito foi preso em flagrante.

O crime é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Jeremoabo.