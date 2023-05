Dona Mariquita já tem data para inaugurar nova unidade em Salvador

Entre os 100 melhores restaurantes do Brasil, segundo ranking da Revista Exame, o Dona Mariquita ganhará, já no começo de junho, uma extensão da sua unidade do Rio Vermelho, no Polo de Economia Criativa, no Porto de Salvador. "Estou muito feliz e ansiosa", confidenciou ao Alô Alô Bahia, a chef Leila Carreiro, que pretende abrir o espaço ao público no próximo feriado de Corpus Christi.



No novo restaurante, que será chamado de Dona Mariquita – Casa de Veraneio, ela contará com projeto do escritório NR Arquitetura, dos arquitetos Roberto Leal Neto e Naissa Vieiralves e, de frente para o Forte São Marcelo, seguirá valorizando a tradição.

Como o nome da casa reforça, a ideia é trazer a comida tradicional praieira do litoral baiano para um menu que dará atenção especial a mariscos pouco populares, como o carongodé, peguari, aratu e chumbinho. “É como se Dona Mariquita fosse passar férias em Itaparica”, resume o arquiteto Roberto Leal, que atualiza a estética para as casas de praia mais atuais, sem deixar a essência de lado e sem esquecer a primeira unidade.



O projeto, segundo ele, resgata referências da culinária de veraneio para a atmosfera de uma casa onde o público se sinta tão à vontade quanto no já consagrado endereço do Rio Vermelho, apostando em detalhes como reboco Santa Fé e forro de biriba, mantendo referências essenciais da identidade do Dona Mariquita original, como as mesas de madeira e as cortinas em bordado Richelieu. Na nova unidade, a parede em taipa de sopapo ganha versão em tijolinhos, que viram estampa para o bar, com luminárias autorais em palha da costa.

Dona Mariquita

Concorrendo ao Prêmio "Melhores do Ano da Gastronomia", da Revista Prazeres da Mesa, na categoria Restaurante de Cozinha Brasileira de 2023, a chef Leila Carreiro é conhecida pelo resgate das comidas típicas regionais servidas nas feiras livres da Bahia, numa viagem às nossas origens em termos de receitas, ingredientes e história. Na sua gastronomia, o Dona Mariquita mescla os sabores do Recôncavo da Bahia com as influências indígenas, africana e sertaneja.



No Rio Vermelho, o restaurante é parada obrigatória de muitos turistas, entre anônimos e famosos, como Paola Carossela, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Ney Matogrosso, Arnaldo Antunes e Fátima Bernardes.

