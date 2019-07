Donald Glover dá entrevista vestido como leão em programa de TV; veja

O ator Donald Glover, que dubla o personagem Simba no live-action de O Rei Leão, participou do programa do apresentador Jimmy Kimmel na terça-feira (9), usando uma fantasia de leão. "É isso que nós vestimos no dia a dia", brincou.

Abordando assuntos como sua relação com os cantores Beyoncé e Elton John, Glover respondeu diversas perguntas de forma bem-humorada.

Questionado se estava no mesmo estúdio que Beyoncé quando gravou a música tema do live-action de O Rei Leão, brincou: "Não, eu pedi para não estar. Eu não queria olhar para os olhos de Beyoncé enquanto cantava".

Na sequência, explicou que gravou sua parte da música quando estava sozinho, em Londres, e depois a edição juntou as vozes.

Confira abaixo a íntegra da entrevista de Donald Glover ao Jimmy Kimmel Live! em que o ator foi vestido como um leão.