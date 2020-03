Donald Trump sugere que Olimpíada seja adiada para 2021

Para Donald Trump, os Jogos Olímpicos de Tóquio deveriam acontecer somente em 2021. Nesta quinta-feira (12), o presidente dos Estados Unidos sugeriu que o evento - que está previsto para ser realizado entre 24 de julho a 9 de agosto - fosse adiado por conta da pandemia do novo coronavírus. Ele defende que deve-se evitar a aglomerações de pessoas.

"Talvez eles adiem por um ano. Talvez não seja possível. Eu acho que isso nunca aconteceu com os Jogos Olímpicos", disse Trump que, na última quarta-feira (11), determinou que voos vindos da Europa (com exceção do Reino Unido) não aterissem mais em solo americano pelos próximos 30 dias, a partir de sexta-feira (13).

O presidente americano afirmou que seria uma "pena" que a crise do coronavírus impacte a realização de Tóquio-2020, mas que seria razoável pensar em adiar em um ano o evento por considerar que é "melhor do que ter estádios vazios por todos os lugares", "melhor do que fazer sem público algum".

O COI (Comitê Olímpico Internacional) reiterou, diversas vezes, que as Olimpíadas acontecerão na data planejada. Nesta quinta-feira (12), inclusive, houve o acendimento da tocha olímpica na Grécia e o presidente do COI, Thomas Bach, reafirmou a vontade de manter a competição entre julho e agosto de 2020.

Em sites especializados de apostas, porém, as pessoas acreditam que o evento será, de fato, adiado por causa do Covid-19. Nos últimos dias, o número de apostadores deste cenário cresceu de 10% para 57%.