Donas de sítio de que idoso foi resgatado serão ouvidas só na próxima semana

Foram adiados para a próxima semana os depoimentos de duas das proprietárias do sítio no bairro de Cassange, em Salvador, em que um idoso foi encontrado vivendo em situação degradante. Ester, que não teve sobrenome divulgado, e uma de suas filhas seriam ouvidas pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA) nesta sexta-feira, mas não compareceram ao local. Segundo a auditora-fiscal do Trabalho Liane Durão, um advogado enviado por elas solicitou a postergação dos depoimentos.

Ester e seu falecido companheiro, Fernando, teriam empregado Juquinha — nome pelo qual o idoso é conhecido — como caseiro do sítio, há cerca de 30 anos. Após a morte de Fernando, Ester e os filhos se tornaram os novos donos do imóvel, mas teriam abandonado o local e, mais recentemente, o colocado à venda.

Sem ter para onde ir, Juquinha permaneceu lá até a última semana, quando foi abrigado por vizinhos que ficaram inconformados com seu estado e denunciaram o caso ao Ministério Público do Trabalho (MPT-BA), que deflagrou a operação.

O idoso dormia em uma casa que se encontrava em “condições deploráveis, com muito lixo e sujeira acumulados, sem fornecimento de água, nem energia”. Também não havia banheiro nem local adequado para cozinhar ou fazer refeições.

Juquinha foi resgatado na terça-feira (30), durante operação montada a partir da denúncia feita pelos vizinhos. A ação contou ainda com a participação da SRTE; da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado (SJDH); e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Lauro de Freitas, além do apoio da Polícia Militar.