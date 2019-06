Dono da camisa 10, Willian se apresenta à Seleção Brasileira

Um dia após a CBF anunciar sua convocação, o atacante Willian se apresentou à Seleção Brasileira e completou o grupo que vai disputar a Copa América no Brasil a partir da próxima semana. O ponta do Chelsea foi chamado para o lugar de Neymar, cortado por lesão no tornozelo direito.

Willian foi direto para Porto Alegre e chegou no começo da manhã deste sábado (8). Ele herda a camisa 10 de Neymar e já treina com o grupo no período da tarde, no estádio Beira-Rio, onde no domingo (9), às 16h, o Brasil enfrenta a seleção de Honduras. É o último amistoso antes da estreia contra a Bolívia, dia 14, em São Paulo.

Um fato curioso é que foi justamente contra Honduras que o novo camisa 10 marcou seu primeiro gol com a amarelinha. Foi em um amistoso que aconteceu em Miami, em 2013. O Brasil goleou por 5x0.

Pela Seleção, Willian disputou as duas últimas Copas do Mundo, além de também figurar nas listas para a Copa América em 2015 e em 2016. O atacante foi convocado pela primeira vez em 2011, quando ainda defendia o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. De lá pra cá, entrou em 65 partidas e marcou 8 gols.

“Quando recebi a ligação deu aquele frio na barriga de novo como se fosse a primeira [convocação]. Me sinto muito orgulhoso e feliz de estar aqui novamente. Jogar aqui no Brasil é melhor ainda. O calor da torcida será fundamental para buscarmos essa conquista”, declarou o herdeiro da camisa 10.

O Brasil está no Grupo A da Copa América e, além dos bolivianos, Venezuela e Peru completam a chave brasileira. A Seleção não vence a competição desde 2007.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho