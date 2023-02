Dono de restaurante expulsa Piqué e namorada após revelar ser fã de Shakira

A situação envolvendo a novela entre Piqué, a atual namorada, Claria Chía, e a ex-esposa, Shakira, ainda está longe de acabar. Isso porque, desta vez, o jogador foi expulso com a namorada de um restaurante de luxo em Los Angeles.

O dono do estabelecimento revelou ao atleta que é fã da cantora colombiana e não iria atendê-los. A informação circulou o mundo inteiro e o vídeo mostrando o casal saindo chateado do restaurante. A expulsão foi confirmada pelo jornal “La Nación”.

Os dois estão sofrendo retaliações, principalmente porque Clara é suspeita de ter sido a pivô da separação entre o jogador e a cantora. Shakira teria descoberto a pulada de cerca do ex-companheiro após averiguar seu pote de geléia que estava quase acabando.

A cantora, entretanto, tem mostrado que fez da situação uma forma de ganhar dinheiro. Recentemente, ela lançou a música “BZRP Music Sessions #53”, ao lado do produtor argentino Bizarrap. A música expõe abertamente as supostas traições do ex-marido.