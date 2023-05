Dono do barco que virou e matou dois na BA diz não ter licença para conduzir

O dono do barco que virou no Rio Jacuípe, e São Gonçalo dos Campos, foi à polícia nesta sexta-feira (26). Uma mulher grávida e o filho adolescente morreram afogados após o barco virar, no dia 21 de maio.

De acordo com informações da Polícia Civil à TV Bahia, o homem disse que não tem licença para conduzir embarcações. Ele disse ainda que as pessoas na margem do rio pediram que ele fizesse um passeio. A 100 metros de distância da margem, o barco virou.

O homem deverá responder pelo crime de duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Caso

O corpo de Richarlyson de Freitas Santos, 13 anos, foi localizado na manhã desta terça-feira (23), às margens do Rio Jacuípe. O adolescente e sua mãe Cristiane Santana de Freitas, estavam em um barco que virou, na tarde de domingo (21).

O corpo de Cristiane, que estava grávida, foi encontrado pelo resgate no dia do acidente, mas o filho permaneceu desaparecido até esta terça. Os outros dois adultos que estavam na embarcação conseguiram nadar e sair do rio.

Nenhuma das pessoas usava colete salva-vidas no momento que o barco virou. Um vídeo divulgado pelo Acorda Cidade mostra o momento em que o acidente acontece: