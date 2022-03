Dono do Botafogo provoca Londrina e cria polêmica; clube responde

Novo investidor do Botafogo, John Textor criou uma polêmica com o Londrina nesta segunda-feira (21). Tudo começou quando o americano, dono de 90% das ações do alvinegro, deu uma entrevista à CNN e afirmou que sua prioridade no Glorioso é, antes de ganhar dinheiro, vencer campeonatos. Mas, para explicar, citou o clube paranaense.

"Tem que ser sobre vencer e sobre conquistar campeonatos. Futebol não é diferente de nenhum outro negócio. Você tem que ganhar para tornar-se rentável. Ninguém ganha dinheiro perdendo (...) Vencer vem primeiro. No final, se você ganhou, se você se divertiu enquanto tentava ganhar, quando perder, que você lute com todas as suas forças para superar e voltar a vencer. Assim, você irá se divertir, e o dinheiro virá como consequência", disse.

"[O Botafogo] é um grande clube, eu sei o que os torcedores querem. Se eu não quisesse ganhar campeonatos, eu teria comprado o Londrina", completou.

A frase não caiu nada bem no time paranaense. Em nota oficial, o Tubarão chamou a declaração de Textor "foi, no mínimo, infeliz", e ainda convidou o empresário a conhecer a cidade e o clube.



“Aproveitamos a oportunidade de convidar o Sr. John Textor a conhecer nossa cidade e o Londrina Esporte Clube, e deixamos o recado de quem queira investir no Londrina, não adianta vir com projeto meia boca, nosso objetivo é buscar um parceiro que almeja títulos e no mínimo a Série A”, afirmou Felipe Prochet, presidente do Londrina Esporte Clube, no comunicado.

O Tubarão ainda revelou que uma pessoa ligada ao grupo do empresário procurou o clube, e citou que é uma equipe tradicional de 66 anos de existência.

"No passado recente, recebemos a consulta por uma pessoa ligada ao empresário americano que haveria interesse do mesmo em aquisição de um time de Série B. Acredito que por isso citou o nome do Londrina”, declarou Prochet.