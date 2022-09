Dono do hit Gangsta’s Paradise, rapper Coolio morre aos 59 anos

O rapper Coolio, famoso pelo hit Gangsta's Paradise, de 1995, morreu aos 59 anos, em Los Angeles, informou seu empresário Jarez Posey na noite desta quarta-feira (28). Em declarações ao site TMZ, Posey disse que Coolio foi encontrado inconsciente no banheiro da casa de um amigo na tarde desta quarta. Ainda não se sabe a causa da morte, mas há a suspeita de que o artista tenha sofrido uma parada cardíaca.

Coolio, cujo verdadeiro nome é Artis Leon Ivey Jr, iniciou a carreira como rapper na Califórnia no fim da década de 1980, mas ganhou fama internacional em 1995 com o hit Gangsta's Paradise, parte da trilha sonora do filme Mentes Perigosas, protagonizado por Michelle Pfeiffer. O rapper ganhou, em 1996, o Grammy de Melhor Performance Solo de Rap pela música e também foi indicado ao prêmio nas edições de 1995 e 1997.

Veja o vídeo de Gangsta's Paradise:



Com um trecho musical de Pastime Paradise (1976), de Stevie Wonder, seu single mais famoso vendeu 17 milhões de cópias no mundo inteiro, liderando as paradas de 16 países e se tornando a principal música da lista Billboard, em 1995. Coolio teve ainda outros hits, como Fantastic Voyage (de 1996) e 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) (de 1997). O rapper tem oito discos de estúdio lançados, sendo que o mais recente é From the Bottom 2 the Top, de 2009.

Coolio, além de cantor, era ator e participou de dezenas de filmes e séries de TV. Na lista estão Batman e Robin (1997), Gangland (2001), Demolidor: O Homem sem Medo (2003), Three Days to Vegas (2007), entre outros.

O cantor estava em turnê pelos Estados Unidos e vinha fazendo shows pelo país. Ele também se apresentou, neste ano, na Dinamarca e Suécia. Seu último concerto foi na cidade de Boerne, no Texas, no dia 24 de setembro.

Famosos lamentaram a partida do artista. Veja: