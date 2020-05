Dono é assassinado a tiros dentro de mercadinho em Feira de Santana

O dono de um mercadinho foi assassinado na noite da terça-feira (12) dentro do estabelecimento na Avenida Artêmia Pires, bairro do Sim, em Feira de Santana. Fábio Bastos Coelho, 40 anos, estava ao lado de um ajudante no caixa quando foi morto com dois tiros na cabeça.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local, que mostram dois homens chegando de moto. Um deles desce e se encaminha diratemente para o caixa. Não é possível confirmar se ele fala algo com o comerciante, mas logo em seguida faz os disparos, correndo para a moto que o aguardava do lado de fora. O funcionário do mercadinho não foi ferido.

A Polícia Militar informou que a 66ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados ao local por volta das 19h20 de ontem, mas já encontraram Fábio sem vida dentro do mercado. "Segundo informações, dois homens, em uma moto Honda de cor vermelha, tentaram roubar o mercado de nome Artêmia e dispararam contra a vítima, proprietária do estabelecimento, fugindo logo em seguida", diz a corporação em nota. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado pela PM.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Feira, por enquanto como homicídio simples, mas a investigação deve aprofundar o que realmente ocorreu e se há qualificadoras. A possibilidade de latrocínio, mencionada na nota da PM, não foi descartada.